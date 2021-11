В образі принцеси Діани: Сара Джессіка Паркер з'явилася у вбранні з 80-х на зніманнях

Схоже, що в продовженні "Сексу і міста" Керрі Бредшоу дивуватиме нас оригінальними вбраннями та аксесуарами.

Сара Джессіка Паркер продовжує роботу над серіалом And Just Like That... і цього разу знімання відбувалися в районі Вест-Віллідж у Нью-Йорку. Акторка потрапила під приціл папараці на вулиці в елегантній блакитній сукні у стилі принцеси Діани.

Сукня-блейзер мала довгі рукави з манжетами, асиметричний низ, а збоку її прикрашали великі ґудзики. Доповнила Паркер своє вбрання чорними туфлями-човниками, блакитною оксамитовою сумкою на довгій чорній ручці та прикрасами, серед яких були парні золоті браслети на зап'ястях та перлинні сережки у вухах.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Образ дуже нам нагадав деякі із вбрань принцеси Уельської Діани, яка любила блакитний колір у своєму гардеробі. Вона також часто носила у 80-х сукні на ґудзиках, з лацканами та закругленим подолом.

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

