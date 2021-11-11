В образі принцеси: Дрю Беррімор у пишній сукні з оборками на червоній доріжці

Було видно, що Дрю сама в захваті від свого образу, адже багато усміхалася та з радістю позувала фотографам.
Голлівудська акторка та телеведуча Дрю Беррімор відвідала церемонію в Нью-Йорку – Премію Ради модельєрів Америки (CFDA Fashion Awards) – одну з найпрестижніших нагород у галузі моди. Для заходу зірка обрала сонячне вбрання – ніжно-жовту сукню з безліччю оборок та рюшів від бренду Christian Siriano.
Вбрання було виконане з тонкого фатину і попри свою пишність, підкреслювало талію зірки і мало V-подібне декольте. Доповнили цей ніжний образ бірюзові сережки та масивний перстень на пальці. Зачіска, макіяж та манікюр у Беррімор були дуже лаконічні.
Також на цьому заході побували й інші знаменитості, серед яких була Аня Тейло-Джой, Емілі Ратаковскі, Ешлі Олсен, Кара Делевінь, Зендая та Сіара.
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