В образі русалки: Демі Роуз продемонструвала голі сідниці

Модель знову постала топлес у фотосесії.
Демі Роуз продовжує експериментувати зі своїми відвертими образами. Цього разу красуня перевтілилася в сексуальну русалку. У пікантному луці вона сфотографувалася і показала фоловерам в Instagram, що з цього вийшло.
Демі топлес позувала спиною до камери біля ліжка з балдахіном. З одягу на ній була тканина з блакитним принтом, яка імітувала хвіст русалки.
Роуз продемонструвала тонку талію і частину оголеної п'ятої точки. Хвіст або повністю не наліз або сповз з її пишних сідниць.
Минулого разу красуня вихвалялася пишними формами у самих стрингах. Вона і свій сексуальний бюст показала, і сексуальну п'яту точку.
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