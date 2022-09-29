В образі, що нагадує фольгу: Джулія Фокс епатувала вбранням

Вона стала зіркою червоних доріжок після роману з Каньє Вестом.

Модель та акторка Джулія Фокс не перестає дивувати своїми образами на світських заходах. 28 вересня епатажна знаменитість відвідала галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion Gala у Театрі Девіда Коха у Нью-Йорку.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Для заходу Джулія обрала сукню від американського модельєра Зака Позена. Вбрнання було дуже незвичайним мало довгий шлейф, об'ємні рукави та глибоке напівкругле декольте. Доповнювали образ рукавички, також сріблясті, і квабратна сумка на коротких ручках, що нагадує пакет.

Брови дівчина поки вирішила не повертати — після того, як тренд на знебарвлення брови став набирати популярності у світі, Фокс тоді вирішила їх перефарбувати.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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