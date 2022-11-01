В образі сексірусалки: соліст гурту Tokio Hotel прийшов на геловінську вечірку Гайді Клум

Учора в Нью-Йорку відбулася одна з найграндіозніших тусовок — щорічна вечірка супермоделі та телеведучої Гайді Клум. Після коронавірусу, який значно обмежив соціальне життя торік, цьогоріч зірки вирішили відірватися на повну і справді постаралися над своїми костюмами.

Звичайно ж, зіркою вечора стала сама винуватиця святкування Гайді Клум, яка протягом багатьох років носить титул королеви Геловіна через її приголомшливі костюми. Але, як виявилося, в її сім'ї є ще один майстер перевтілень — рідний брат-близнюк її чоловіка Білл Каулітц.

Співак та соліст легендарного гурту Tokio Hotel вбрався для вечірки Гайді в образ сексуальної русалки. Костюм був настільки продуманий, що упізнати молоду людину в ньому було просто неможливо. Білл мав накладні груди, бюстгальтер у вигляді мушель, а також зелену спідницю. Доповнили його образ дуже яскравий макіяж, туфлі на високих платформах та перука з червоним волоссям.

Білл Каулітц / Фото: Getty Images

Він також сфотографувався і з братом Томом та Гайді, які цього року обрали сенсаційні парні костюми рибалки та черв'яка.

Білл і Том Каулітц, Гайді Клум / Фото: Associated Press

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