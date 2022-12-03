В образі східної красуні: учасниця "Холостяка-12" з'явилася на церемонії троянд у сукні з пікантним декольте

Відбувся шостий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Оскільки знімання цього тижня відбувалися у Дубаї, то на церемонії троянд учасниці з'явилися у розкішних образах східних красунь.

Однією з найефектніших була 25-річна косметологиня Марина. Вона була одягнена в обтислу сукню з принтом, невеликим шлейфом і пікантним декольте. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальні форми.

Аутфіт красуня доповнила розкішним намистом-чокером і срібною чалмою. На обличчі у неї був насичений макіяж із акцентом на очах, у вухах - елегантні сережки у вигляді капель, а на руці – браслет.

Світлини свого аутфіту дівчина опублікувала в Instagram. Марина також у дописі прокоментувала конфлікт, який виник між учасницями через аудіовідгуки одна про одну.

Марину розкритикували за її негативні висловлювання про дівчат, а вона зізналася, що була шокована почути негативні відгуки про себе.

"Після мого повернення з жовтою трояндою з минулої церемонії мене діставали дівчата питаннями, все хотіли зрозуміти чому я дружу з Мудрою. Я ніколи нікого не чіпаю перша, як я вже казала. Виходить, ми всі розділились на два табори… Я і Саша, і дівчата окремо. Хоча я не хотіла приймати чиюсь сторону конкретно, але Саша мені ближче, і після нападок дівчат ми якось відокремились. Я розуміла вже, що через дружбу з Сашою дівчата налаштовані вже і проти мене.

Коли було завдання сказати щось про дівчат, я вирішала сказати мінуси кожної і мої підозри. Про себе я почую не самі добрі коментарі, я вже тоді розуміла.

Та і взагалі, чому це я маючи жовту троянду, майже покинувши проєкт буду нахвалювати когось? Це вони самі зроблять за себе на своїх побаченнях. Я не придумувала жодних фактів.

Мені підозріла робота Лізи, підозріла доброта Аліни і все одно не зрозумілий підпис "ескорт" у Юлі. Що страшного тут, я не розумію. Про Катю я сказала, що гарна зовнішність поки і тільки. Погорелова намагається маніпулювати. Я всіх в маніпуляціях підозрюю. Ну і останнє, я про Мудру сказала що вона провокує.

Але в цей же час мене обісрали більш за всіх, переходячи на особистості! Мене обізвали, обсміяли моє місце народження, принизили тим, що я тінь Мудрої… не маю своєї думки. Ось це справжній шок! Та чомусь ніхто окрім мене не зізнався, і не допоміг розсекретити хто що казав про мене.

Ну що ж, я вже чесно думала покину проєкт на цій церемонії. Але здається тепер треба буде багато чого прояснити… і з Алексом, і з дівчатами", - написала Марина.

Нагадаємо, у шостому випуску реалітішоу "Холостяк" головний герой Алекс Топольський скасував церемонію троянд через анонімні аудіовідгуки учасниць одна про одну. Чоловік зізнався, що має обдумати все те, що почув про дівчат і вирішити, з ким він попрощається у наступному випуску.

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