В образі східної принцеси: Джорджина Родрігес знялася для глянцю

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес зараз багато часу проводить у Саудівській Аравії, оскільки бойфренд та батько її дітей – португальський футболіст Кріштіану Роналду – виступає за саудівський клуб "Аль-Наср". Проте дівчина часу не втрачає та вже знімається для місцевого глянцю.

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Так, Джорджина стала головною зіркою нового випуску арабського журналу Hia Magazine. На глянцевих сторінках вона з'явилася в образах сучасної східної принцеси: в закритих, але ефектних сукнях, які доповнила розкішними прикрасами від відомого ювелірного бренду Pasquale Bruni.

А на одному з фото вона позувала поряд із граціозними білими конями.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила з доньками на шопінг та показала, що вони купили.

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