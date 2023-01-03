В образі, схожому на лук Брітні Спірс: Ліз Герлі обрала пікантне вбрання для вечірки

Зірка запостила в Instagram кілька яскравих фотографій та продемонструвала свій гламурний лук, який обрала для паті.

Елізабет одяглася в обтислий комбінезон, розшитий стразами, як у попзірки Брітні Спірс у кліпі "Toxic", а її син переодягся і став двійником Елвіса. Герлі мала дуже ефектний вигляд, зробила хвилясте укладання та вечірній макіяж.

Брітні Спірс, кадр з кліпу Toxic

"Гірко-солодке прощання з 2022 роком, роком як надзвичайно щасливих, так і дуже сумних спогадів. Чекаємо на 2023 рік і сподіваємося, що всі мрії здійсняться", — написала акторка в блогу і додала два червоні серця.

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Раніше своїм фоловерам зірка показувала інший лук у блискучому костюмі, який вона одягла на голе тіло. Підписники акторки були захоплені тим, який чудовий вигляд має Елізабет та написали їй багато приємних коментарів.

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