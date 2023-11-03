В образі спортшик: молодша сестра Періс Гілтон прийшла на вечірку у чорній піжамі

Це був несподіваний вибір вбрання для неї, адже зазвичай на такі заходи Нікі одягається гламурніше.

40-річна світська левиця, дизайнерка взуття і молодша сестра скандальної Періс Гілтон — Нікі — з'явилася на світському заході у Нью-Йорку. Представниця однієї з найвідоміших і найбагатших сімей Америки відвідала презентацію нового бренду одягу Big Feelings.

Бренд створений Стейсі Бендет, однією з власниць бренду Alice + Olivia, який має попит серед знаменитостей і, зокрема, його часто носить і Нікі. Жінка вирішила трохи розширити свій бізнес і створила бренд, орієнтований на молоде покоління. Марка буде зосереджена на піжамах і зручному домашньому одязі.

Відвідуючи відкриття магазину Big Feelings в одному з престижних районів міста, Гілтон вирішила відмовитися від улюблених гламурних суконь та одягла зручний чорний костюм від Big Feelings з білими лампасами й розрізами на холошнях. Вбрання вона доповнила сумкою від Adidas x Gucci, кросівками Adidas Samba і ланцюжком від Tiffany & Co.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Раніше Гілтон демонструвала не один образ від Alice+Olivia. Зокрема, вона з'явилася на Тижні моди в червоному костюмі від цієї марки, який за стилем дуже нагадував Chanel.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Також не можна не згадати гламурну сукню Нікі з лелітками від Alice + Olivia, яку вона одягла з босоніжками від Aquazzura, прикрашеними кристалами.

Періс Гілтон і Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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