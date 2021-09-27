В образі total black: Ешлі Олсен вперше за довгий час вийшла в світ

В образі total black: Ешлі Олсен вперше за довгий час вийшла в світ

35-річна акторка і модельєрка обрала для появи на публіці скромний аутфіт.

Ешлі Олсен відвідала світський захід в готелі Maybourne Beverly Hills, присвячений 20-річчю некомерційної організації Young Eisner Scholars. Це перша поява знаменитості на публіці за довгий час.

Ешлі Олсен / Getty Images

Перед камерами вона з'явилася в образі total black. На Ешлі була шовкова сукня максі, а на плечі вона накинула маскулінне пальто. Волосся Олсен зібрала в скромний пучок, зробила максимально природний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

До слова, у травні цього року Ешлі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли після вечері вирішила прогулятися з друзями вулицями. Вона обрала для свого луку лаконічне оверсайз вбрання, залишаючись вірною улюбленому стилю.

Ешлі Олсен / Getty Images

На знаменитості були класичні широкі штани зі стрілками, яскраво-блакитна сорочка і чорне пальто з лацканами.

Нагадаємо, востаннє Олсен з'являлася на світському заході у червні 2019 року — вона з сестрою близнючкою Мері-Кейт відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яка відбулася у нью-йоркському Бруклінському музеї.

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