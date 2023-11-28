В образі total black: Ешлі Робертс мініспідницею підкреслила стрункі ноги

Ексзірка The Pussycat Dolls і радіоведуча, як завжди, продемонструвала стильний лук на вулицях Лондона.

Ешлі Робертс потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли вийшла з офісу Global Studios, де вона веде ранкове шоу.

Радіоведуча мала стильний вигляд в образі total black. На ній був жакет із деніму, прикрашений металевою фурнітурою, чорна водолазка і чорна джинсова спідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила чорними чоботами-гармошками і чорною сумочкою. Волосся вона зібрала ззаду в пучок, випустивши спереду пасма, і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс у "голій" сукні з квіткою на грудях відвідала галаконцерт.

Читайте також: