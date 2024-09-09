В образі total black і з бровами-нитками: новий вихід Памели Андерсон у Торонто

57-річна акторка і модель останнім часом з'являється на публіці у скромних вбраннях і з мінімальним мейкапом.

Памела Андерсон разом із режисеркою Джіа Копполою відвідала афтепаті після презентації їхнього фільму "Остання танцівниця" на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Памела знову обрала для своєї появи стриманий образ total black.

На ній була водолазка в рубчик без рукавів, яку вона скомбінувала зі спідницею до колін. Аутфіт акторка скомбінувала з гостроносими чорними туфлями на шпильках.

Памела Андерсон і Джіа Коппола / Фото: Getty Images

Андерсон розпустила волосся і зробила легкий макіяж: вона нафарбувала очі чорним олівцем, підвела свої брови-нитки та нанесла на губи помаду бежевого відтінку. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки бренду Pandora, амбасадоркою якого вона є від 2023 року.

Джіа була одягнена у чорний трикотажний костюм зі спідницею і взута у чорні балетки Chanel.

Нагадаємо, а на самій прем'єрі стрічки Памела Андерсон постала у чорному костюмі: жакеті із цікавими лацканами і подовженими рукавами, блузці і прямих штанях зі стрілками.

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