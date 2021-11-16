В образі total black: Олег Винник показав нові світлини

Співак виклав нові фото з концерту.
Олег Винник опублікував в Instagram серію знімків авторства Viktor Okremov, зроблених під час концерту.
На сцені перед шанувальниками артист постав у стильному образі total black. На ньому був піджак, сорочка та штани. З нагрудної кишені виглядала чорна хустка з принтом.
Олег зазнімкований із серйозним, глибоким і трішки сумним виразом обличчя – у цей момент він виконував, напевно, ліричну композицію.
У підписі до світлин він поділився роздумами про мужнього чоловіка:
"Мужній чоловік – це який? Невже той, хто не показує своїх емоцій? Раніше я теж далеко не завжди вголос озвучував думки, але потім у якийсь момент дав волю почуттям, зрозумів, що можу відкрито ставити будь-які запитання, порушити тему, про яку не прийнято говорити. Навіщо думати та мовчати? Це призводить до непорозуміння та комплексів. Давайте бути відвертими!"
Раніше співак показав ще одні знімки зі свого виступу, де він постав у чорному стильному піджаку з декором, білій футболці та обтислих штанях.
Нагадаємо, 24 листопада о 19:00 Олег Винник виступить з концертом "Безумная любовь" у Палаці "Україна".
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