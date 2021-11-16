В образі total black: Олег Винник показав нові світлини

Співак виклав нові фото з концерту.

Олег Винник опублікував в Instagram серію знімків авторства Viktor Okremov, зроблених під час концерту.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

На сцені перед шанувальниками артист постав у стильному образі total black. На ньому був піджак, сорочка та штани. З нагрудної кишені виглядала чорна хустка з принтом.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олег зазнімкований із серйозним, глибоким і трішки сумним виразом обличчя – у цей момент він виконував, напевно, ліричну композицію.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

У підписі до світлин він поділився роздумами про мужнього чоловіка:

"Мужній чоловік – це який? Невже той, хто не показує своїх емоцій? Раніше я теж далеко не завжди вголос озвучував думки, але потім у якийсь момент дав волю почуттям, зрозумів, що можу відкрито ставити будь-які запитання, порушити тему, про яку не прийнято говорити. Навіщо думати та мовчати? Це призводить до непорозуміння та комплексів. Давайте бути відвертими!"

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Раніше співак показав ще одні знімки зі свого виступу, де він постав у чорному стильному піджаку з декором, білій футболці та обтислих штанях.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Нагадаємо, 24 листопада о 19:00 Олег Винник виступить з концертом "Безумная любовь" у Палаці "Україна".

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