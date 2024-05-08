В образі вази: реперка Lizzo з'явилася на Met Gala в дивному прозорому вбранні

35-річна американська репвиконавиця вирішила привернути до себе увагу незвичайним луком.

Реперка Lizzo відвідала благодійний Бал Інституту костюма, який відбувся в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Для своєї появи на Met Gala вона обрала доволі дивне вбрання. На зірці була прозора корсетна темно-нюдова сукня від бренду Weinsanto, яку паризький дизайнер назвав vase dress – сукня-ваза.

Lizzo / Фото: Associated Press

Вона була прикрашена кольоровими пелюстками квітів і мала виріз для обличчя. Вбрання обтискало фігуру Lizzo і в районі пахв дуже перетисло шкіру – це мало негарний вигляд.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила взуттям від Stuart Weitzman. Їй уклали чубчик на чоло, зробили макіяж у нюдових відтінках, намалювавши навколо очей червоні та рожеві цятки, і довгий гострий манікюр світлого відтінку, прикрашений прозорими 3D-квітами.

Lizzo / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ешлі Грем постала на Met Gala у вбранні з прозорою спідницею і пишним декольте.

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