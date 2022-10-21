В образі від Balenciaga: Сальма Гаєк у топі похизувалася пишним декольте

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram світлини, зроблені у гардеробній. Акторка продемонструвала образ total black від Balenciaga.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

На зірці були спортивні широкі штани і топ, який складався із шкіряного корсету і трикотажного верху. Під вбранням на Сальмі був чорний бюстгальтер. Красуня похизувалася своїм сексуальним пишним бюстом, який просто неможливо не помітити.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Хвилясте укладання, вечірній макіяж і чорні окуляри доповнили аутфіт акторки. На руках у неї були браслети.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, на Лондонському кінофестивалі Гаєк постала у вбранні кислотного відтінку від Bottega Veneta з колекції весна-літо 2022 року з коміром-шарфом. Своє вбрання вона доповнила чорним жакетом із широкими манжетами та шкіряними чобітьми.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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