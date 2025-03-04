В образі від Balmain: реперка Doja Cat у леопардовій сукні з глибоким декольте позувала на премії

Репвиконавиця вміє привертати до себе увагу на заходах.

Doja Cat вирішила виділитися серед зіркових красунь на червоній доріжці премії "Оскар", тож обрала для свого виходу вбрання з "хижим" принтом.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Перед фотографами репвиконавиця позувала у блискучій леопардовій сукні максі зі шлейфом, напівоголеною спиною і без бретельок від Balmain, яка підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало глибоке декольте у формі серця і шарф в тон сукні на шиї.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфіт Doja Cat доповнила короткою чорно-білою кучерявою зачіскою, макіяжем у нюдово-бежевих відтінках і довгим світлим манікюром. У вухах у неї були масивні сережки з маленькими білими камінчиками і великими жовтими, а на шиї – золоте кольє з таким самим камінням.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Doja Cat виступила на фестивалі Global Citizen у Нью-Йорку у гламурній сукні від українського бренду Frolov.

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