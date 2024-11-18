В образі від Stella McCartney: американська акторка прийшла на церемонію у сукні з оголеною спиною

31-річна Майка Монро обрала для свого виходу ніжний лук.
Американська акторка Майка Монро стала гостею церемонії вручення нагород Governors Awards, яка відбулася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.
Зірка обрала для такого заходу сукню з осінньо-зимової колекції 2024 бренду Stella McCartney. Вбрання складалося з білої шовокої спідниці і бежевого верху, розшитого камінням, із галтером із каміння.
Головний акцент у її аутфіті був на оголеній спині, яку вона продемонструвала фотографам.
Взута Монро була у босоніжки кольору металік на високих платформах і підборах. У неї була скромні зачіска, ніжний макіяж і лаконічні сережки з діамантами.
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