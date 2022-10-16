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В образі від Valentino: акторка Кейт Гадсон відвідала прем'єру детективного фільму у Лондоні

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В образі від Valentino: акторка Кейт Гадсон відвідала прем'єру детективного фільму у Лондоні

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Захід відбувся у межах Лондонського кінофестивалю.

Голлівудська зірка Кейт Гадсон відвідала показ детективного фільму "Ножі наголо 2", який став продовженням досить успішної картини 2019 року "Ножі наголо".

Раніше показ фільму відбувся у Каліфорнії, де Кейт продемонструвала лук з круїзної колекції Erdem, а тепер черга дійшла до Лондона. На червону доріжку вона вийшла в трикотажному луку від Valentino. Це був комплект із топу та спідниці, які вона доповнила коричневими чоботями.

Також Кейт уклала волосся у легкі хвилі та додала в образ золоті сережки.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Днем раніше акторка продемонструвала не менш ефектний образ, який обрала для вечірки. На Кейт була довга сукня з джинсу, яку вона доповнила таким же жакетом.

Кейт Гадсон / © Getty Images
Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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