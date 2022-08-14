В образі з декольте та з новою зачіскою: Сара Полсон отримала нагороду в Беверлі-Гіллз

Голлівудська акторка відвідала щорічну церемонію нагородження HCA TV Awards: Broadcast & Cable, яка відбулася в готелі The Beverly Hilton.
На червоній доріжці Сара Полсон з'явилася у чорному луку від американського бренду Marc Jacobs, що складався з подовженого чорного жакету та довгої спідниці до підлоги. Жакет із V-подібним вирізом акторка одягла на голе тіло.
Доповнили образ Сари макіяж з червоною помадою теплого відтінку, намисто на шиї та нова зачіска – вона змінила колір волосся на каштановий та зробила дуже коротку стрижку.
На церемонії Сара здобула одну з найвищих нагород — "Найкраща жіноча роль в обмеженому серіалі мовної мережі або кабельного телебачення, серіалі-антології чи телефільмі". Статуетку їй вручили за роботу у мінісеріалі "Імпічмент: Американська історія злочинів", де вона зіграла робітницю Білого дому Лінду Тріпп.
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