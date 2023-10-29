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В образі з культового фільму: Адель вийшла на сцену під час свого концерту в геловінському костюмі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В образі з культового фільму: Адель вийшла на сцену під час свого концерту в геловінському костюмі

Адель / Фото: Инстаграм Адель

Зірка в цьому образі мала розкішний вигляд і зовсім не була схожа на себе.

Напередодні Геловіна багато зірок вже починають відвідувати різні вечірки присвячені цьому святу. Проте Адель вирішила зайти трохи далі і вбралася в ефектний костюм для свого концерту у Лас-Вегасі.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Зірка вийшла на сцену в образі Мортіші Аддамс — персонажа з популярного кіно- та телевсесвіту "Родина Аддамсів".

На співачці була довга оксамитова сукня з довгими рукавами та коміром-стійкою. Спереду сукня застібалася на блискавку, а талію прикрашав пояс-ланцюжок.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Також сукня мала довгий шлейф і V-подібне декольте.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Доповнили це ефектне вбрання перука з довгим чорним волоссям, безліч каблучок на руках, яскравий макіяж і манікюр.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель
Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

"Ви ж не проти того, що сьогодні я вирішила так вбратися?" - жартівливо запитала Адель своїх фанатів, які висловили захоплення її вбранню бурхливими оплесками. Співачка також розповіла, що хотіла одягнути штучні ікла, але під час саундчеку з'ясувалося, що через них вона шепелявила, тож від цієї деталі образу довелося відмовитися. "Я і так не схожа на себе, не могла ж я ще й звучати інакше", - пояснила Адель, додавши, що у будь-якому випадку зображує не вампіршу.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

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Дата публікації
Перегляди
223
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