В образі з кутюрної колекції: Ванесса Гадженс з'явилася на церемонії в сукні від відомого бренду

В образі з кутюрної колекції: Ванесса Гадженс з'явилася на церемонії в сукні від відомого бренду

Акторка Ванесса Гадженс відвідала церемонію Tony Awards, яка выдбувалася в Нью-Йорку та обрала для цього заходу дуже ефектне вбрання від культового французького Модного дому Schiaparelli.

Довга обисла сукня зі щільної чорної тканини була по всій довжині прикрашене дрібними оборками, а ось в зоні бюста її доповнювала тканина з оксамиту.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Це вбрання Ванесса доповнила великими золотими сережками та браслетом від цього ж бренду.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Вперше ця сукня була представлена в Парижі рівно за місяць до початку війни в Україні – 24 січня на Тижні моди. Вона увійшла до кутюрної колекції весна-літо 2022. У цьому показі тоді взяла участь українська модель Крісті Пономар, брат якої загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.

Schiaparelli, весна-літо 2022 / Фото: Getty Images

Читайте також: