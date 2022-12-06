В образі з воланами та лелітками: Лілі Джеймс у "зефірній" сукні відвідала престижну церемонію

Зірка здивувала вибором ніжного вбрання, адже воно дуже відрізнялося від того, що вона одягала раніше.

Довгий час ми бачили зірку Лілі Джеймс у сексуальних образах від Versace з вирізами та глибокими декольте. Особливо образ сексуальної красуні вона активно просувала в період виходу серіалу "Пем і Томмі", де зіграла легендарну Памелу Андерсон.

Що ж, мабуть, акторка вирішила трохи відпочити від подібних луків та повернутися до "образів принцеси". А доказом цього є її останній романтичний образ від бренду Rodarte з колекції осінь-зима 2022.

У білій сукні з пишними воланами і вишивкою сріблястими лелітками вона з'явилася на щорічній церемонії The Fashion Awards, яка проводиться у Великій Британії.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Також у цієї "зефірної" сукні був високий розріз, що відкривав ноги.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Варто відзначити і незвичайну зачіску акторки, що нагадує бант, а також прикраси з діамантами, які красиво доповнювали образ.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

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