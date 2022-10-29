В образі з "Володаря перснів": єдина дочка Майкла Джексона на Геловінській вечірці

24-річна Періс Джексон відвідала зіркову вечірку в Енсіно — багатому районі Лос-Анджелеса. Захід називався "Ніч трилерів" і був присвячений Геловіну.

Організатором вечірки став брат Періс – Принс Джексон. Саме тому модель підійшла до вибору образу дуже відповідально і вбралася в персонаж із фільму "Володар перснів" — назгулом — чорним вершником Саурона. Цей персонаж вона обрала, оскільки є прихильницею франшизи.

Щоправда, образ Періс вийшов значно гламурнішим, ніж був у фільмі. На дівчині були чорні смугасті колготки, чорний плащ та маска. На руки вона одягла рукавички з кігтями, а на обличчі зробила макіяж так, щоб її обличчя здавалося дуже блідим, водночас на її очах були червоні та чорні тіні.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Також цю вечірку відвідав і сам винуватець урочистості – Принц. Хлопець вирішив вбратися в значно попсовий образ і віддав перевагу героєві комп'ютерних ігор Маріо.

Принц Майкл Джексон ІІ / Фото: Associated Press

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