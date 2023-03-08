В образі жінки-вамп: Демі Ловато чорною сукнею підкреслила сексуальну фігуру

У Нью-Йорку відбулася прем'єра шостої частини культової горор-франшизи "Крик", яку відвідала Демі Ловато.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Артистка з'явилася на червоній доріжці в елегантній чорній сукні від бренду Chiara Boni La Petite Robe, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало довгі, аж до підлоги, рукава з прорізами для рук, які імітували плащ.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Ловато зробила зачіску з мокрим ефектом, зачесавши волосся назад, і цікавий макіяж очей із чорними тінями на повіках. У вухах у неї були срібні лаконічні сережки, на носі – сережка, а на шиї – діамантове кольє. Чорний матовий манікюр завершив аутфіт співачки.

Демі Ловато / Фото: Associated Press

Про фільм:

У центрі сюжету - четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка в масці. Вони покидають криваве містечко Вудсборо і розпочинають нове життя у Нью-Йорку. Та на них знову починає полювання вбивця у масці привида. Чи вдасться їм врятуватися?

На українські екрани "Крик VI" вийде уже завтра, 9 березня.

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