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В обтислих мінішортах: Джорджина Родрігес вийшла на прогулянку з молодшою донькою

Автор
Юлія Кудринська
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В обтислих мінішортах: Джорджина Родрігес вийшла на прогулянку з молодшою донькою

Джорджина Родрігес вийшла на прогулянку з молодшою дочкою / Фото: Associated Press

Кохана Кріштіану Роналду провела час із дітьми.

29-річна модель та інфлуенсер — Джорджина Родрігес – показала в Instagram серію знімків із прогулянки зі своєю молодшою донькою Емеральдою.

Джорджина була одягнена в сіру толстовку, білий спортивний топ і темно-сині обтислі шорти — все від американського бренду Alo. Її волосся було зібране в недбалий пучок, а очі вона сховала за чорними сонцезахисними окулярами. Маленька Есмеральда була в джинсовому сарафані і штовхала дитячу коляску з ляльками.

(гортайте фото вправо)

"Моменти "тихої" прогулянки", — написала під фото Родрігес, мабуть, маючи на увазі моменти, коли дочка не вередує.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес демонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок — смарагдову Hermes Birkin зі шкіри крокодила.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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Дата публікації
Перегляди
595
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