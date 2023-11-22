В обтислих мінішортах: Джорджина Родрігес вийшла на прогулянку з молодшою донькою

Кохана Кріштіану Роналду провела час із дітьми.
29-річна модель та інфлуенсер — Джорджина Родрігес – показала в Instagram серію знімків із прогулянки зі своєю молодшою донькою Емеральдою.
Джорджина була одягнена в сіру толстовку, білий спортивний топ і темно-сині обтислі шорти — все від американського бренду Alo. Її волосся було зібране в недбалий пучок, а очі вона сховала за чорними сонцезахисними окулярами. Маленька Есмеральда була в джинсовому сарафані і штовхала дитячу коляску з ляльками.
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"Моменти "тихої" прогулянки", — написала під фото Родрігес, мабуть, маючи на увазі моменти, коли дочка не вередує.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес демонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок — смарагдову Hermes Birkin зі шкіри крокодила.
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