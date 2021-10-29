В обтислій чорній сукні: Ірина Шейк на вечірці Vogue у Лондоні

В обтислій чорній сукні: Ірина Шейк на вечірці Vogue у Лондоні

35-річна модель Ірина Шейк відвідала захід, організований британським Vogue.

Шейк випромінювала елегантність у чорній вечірній сукні на тонких бретельках та босоніжках на підборах, коли прибула на захід британського Vogue x Self-Portrait у Мене в Мейфер минулого вечора.

Ірина зібрала волосся в пучок і зробила собі насичений вечірній макіяж з темною матовою помадою на губах. Саме на губи було зроблено акцент у її образі. Шейк мило усміхалася фотографам, що зібралися, коли її фотографували дорогою на захід.

Ірина Шейк / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в Парижі Ірина стала гостю традиційної вечірки Карін Ройтфельд та журналу CR Fashion Book, який вона створила після звільнення з посади головної редакторки французького Vogue. Тоді Шейк одягла чорну шкіряну сукню від бренду Helmut Lang. Вперше ця сукня була представлена на подіумі в колекції осінь-зима 1997 року. Образ модель доповнила босоніжками зі спіраллю та червоною помадою.

Ірина Шейк / Getty Images

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