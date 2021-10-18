В обтислому вбранні: Маша Єфросиніна задерла сукню і продемонструвала стрункі ноги на шоу

Знаменитість похизувалася і красивими ногами і підтягнутою фігурою.

Маша Єфросиніна в одному з ефірів розважального шоу "Маскарад" на каналі "1+1", в якому вона є зірковою мисливицею, постала в ефектному образі.

Ведуча з'явилася у чорній обтислій сукні з коміром-стійкою, яку вона задерла і похизувалася стрункими ногами.

Маша Єфросиніна/Прес-служба "1 + 1"

Аутфіт Маша доповнила пластиковими босоніжками. Волосся вона зібрала в хвіст, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді і прикрасила вужі сріблястими сережками з великими кулями.

Єфросиніна також продемонструвала струнку фігуру стоячи. Разом з нею позували її колеги в шоу — Юрій Ткач і Юлія Саніна.

Маша Єфросиніна, Юрій Ткач і Юлія Саніна/Прес-служба "1 + 1"

Саніна підкреслила струнку фігуру різнобарвною сукнею міді, яку поєднала з помаранчевими колготами і прозорими ботильйонами.

Ткач був одягнений у чорний костюм і тільняшку.

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