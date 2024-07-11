В обтислій чорній сукні: Серена Вільямс продемонструвала схудлу фігуру і сексуальне декольте

42-річна колишня перша ракетка світу обрала для свого виходу вбрання, яке чудово підкреслило її схудлу фігуру.
Серена Вільямс відвідала вечерю ESSENCE Black Women, яка відбулася у готелі Four Seasons New Orleans у Новому Орлеані, штат Луїзіана.
Колишня тенісистка продемонструвала там свою схудлу фігуру, яку підкреслила чорною обтислою сукнею з атласним ліфом. Вбрання мало сексуальне декольте, яке привертало до себе увагу.
Серена доповнила аутфіт замшевими пудровими туфлями-човниками, красивим укладанням із локонами, макіяжем із блискучо-графітовими тінями і пишними віями, а також молочно-блискучим манікюром. На шиї у неї було перлинне намисто, а на руках – діамантовий браслет і годинник із чорним ремінцем.
Нагадаємо, Серена Вільямс у корсеті з собаками і мініспідниці з'явилася на фешншоу.
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