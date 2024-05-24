В обтислій "голій" сукні, розшитій прикрасами: Коко Роша у розкішному вбранні сяяла у Каннах

35-річна канадська модель у гарному вбранні з'явилася на червоній доріжці.
Коко Роша продемонструвала на Каннському кінофестивалі новий розкішний образ.
На червону доріжку вона вийшла в обтислій прозорій сукні зі шлейфом, рясно розшитій камінням, бісером і блискітками. На руках була торочка з прикрасами. Під вбранням на ній було нюдове боді, яке створювало голий ефект.
Аутфіт Роша доповнила золотими босоніжками на високій платформі і підборах.
Моделі зробили цікаву зачіску і насичений макіяж очей. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на шиї – діамантове намисто.
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