В обтислій готичній сукні: іспанська зірка Мілена Сміт відвідала прем'єру фільму

28-річна іспанська акторка Мілена Сміт буквально королева готичного гламуру. Кожен її образ – це поєднання сексуальних суконь та яскравої помади.

На прем'єру документального фільму "Aitana: Метаморфоз", яка відбулася 20 лютого у Мадриді, вона вийшла на публіку у вбранні улюбленого стилю. На Мілені була обтисла мідісукня зі складками та довгими рукавами. Білизни під неї вона не одягла, тому контури її грудей були чітко видно під тонкою тканиною сукні.

Образ іспанка доповнила лаконічним укладанням, чорними босоніжками на високих підборах та манікюром чорного кольору. Також вона нафарбувала губи дуже темною сливовою помадою практично чорного відтінку.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

А поки Мілена позував перед фотографами на цьому заході, молодша сестра її колеги з фільму "Паралельні матері" — Моніка Крус — з'явилася на вечірці відкриття Тижня моди Mercedes Benz у чорній мінісукні.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

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