В обтислій мінісукні і босоніжках Prada: стильна Ксенія Мішина з сином сходила до кінотеатру

Акторка побувала на прем'єрі українського фільму "Королі репу".
Ксенія Мішина разом зі своїм сином Платоном відвідала прем'єрний показ українського фільму "Королі репу" від режисера Мирослава Латика, який відбувся у кінотеатрі "Оскар".
На захід акторка прийшла у чорній обтислій мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і ноги. Вбрання зірка доповнила стильними чорними босоніжками на грубій підошві від бренду Prada і невеликою чорною сумкою.
Ксенія зробила високий хвіст і ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки-цвяшки.
Платон був одягнений у білу футболку з принтом, чорні шорти, чорну бейсболку і різнокольорові кросівки. Через плече у хлопчика висіла сумка з камуфляжним принтом.
Про фільм:
У стрічці розповідається про долю юного репера Діми "Казана", який закохується в красуню Свєту і має намір завоювати її серце. Тож коли йому пропонують легкі гроші, він погоджується, але втрапляє в пастку. Як складеться доля головного героя? Чи вибереться він з усіх перипетій? Та чи буде все ж із коханою?
У картині зіграли Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як та Андрій Борис. У саундтреку звучать композиції Kalush, Kazka, Cepasa і Krechet.
Читайте також:
- "Мене просили погладшати на 20 кг": зірка українського фільму "Королі репу" розповіла про свою героїню і знімання
- Зірки на прем'єрі фільму "Барбі": Ксенія Мішина у квітковій мінісукні, Монро – у рожевих велосипедках
- Релаксує на пляжі: Ксенія Мішина у чорному бікіні продемонструвала струнку і сексуальну фігуру