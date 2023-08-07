В обтислій мінісукні і босоніжках Prada: стильна Ксенія Мішина з сином сходила до кінотеатру

Ксенія Мішина разом зі своїм сином Платоном відвідала прем'єрний показ українського фільму "Королі репу" від режисера Мирослава Латика, який відбувся у кінотеатрі "Оскар".

На захід акторка прийшла у чорній обтислій мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і ноги. Вбрання зірка доповнила стильними чорними босоніжками на грубій підошві від бренду Prada і невеликою чорною сумкою.

Ксенія Мішина з сином/Пресслужба

Ксенія зробила високий хвіст і ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки-цвяшки.

Платон був одягнений у білу футболку з принтом, чорні шорти, чорну бейсболку і різнокольорові кросівки. Через плече у хлопчика висіла сумка з камуфляжним принтом.

Про фільм:

У стрічці розповідається про долю юного репера Діми "Казана", який закохується в красуню Свєту і має намір завоювати її серце. Тож коли йому пропонують легкі гроші, він погоджується, але втрапляє в пастку. Як складеться доля головного героя? Чи вибереться він з усіх перипетій? Та чи буде все ж із коханою?

У картині зіграли Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як та Андрій Борис. У саундтреку звучать композиції Kalush, Kazka, Cepasa і Krechet.

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