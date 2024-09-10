В обтислій сірій сукні: Марго Роббі продемонструвала великий живіт на заході

Марго Роббі, відома багатьом фільмом "Барбі", зовсім нещодавно оголосила про свою вагітність — її заскочили папараці на відпочинку в Італії, і тепер вона не приховує, що вже зовсім скоро вперше стане мамою. Однак Марго не особливо часто з'являлася на публіці і лише зараз, коли її живіт став досить великим, вийшла на фотокол.

Роббі разом із чоловіком Томом Акерлі відвідала прем'єру фільму My Old Ass, яка відбулася у Беверлі-Гіллз, оскільки над ним працювала їхня продюсерська компанія LuckyChap Entertainment.

На Марго була сіра сукня з опущеною лінією плеча і розрізом на спідниці. Вбрання обтискало її живіт, натякаючи, що до пологового будинку їй вже зовсім скоро. Образ вона доповнила чорними босоніжками на підборах та з ремінцями, а також золотим браслетом на руці.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Позувала вона для фото також з режисеркою Меган Парк та акторкою Мейсі Стеллою, яка для прем'єри обрала таку саму сукню, як у Сари Джессіки Паркер.

Марго Роббі з коддегами та чоловіком / Фото: Associated Press

Також у липні разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі, вагітна Марго відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Великій Британії. Пару помітили в ложі, вони обіймалися, балакали і трималися за руки. На ній була біла сукня, декорована заклепками, від бренду Alaia. Вбрання мало накидку та асиметричний поділ.

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