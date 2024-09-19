В обтислій строкатій сукні: ізраїльська модель Бар Рафаелі прогулялася Венецією

Дівчина прилітала до Італії на важливу кіноподію.
З 28 вересня до 7 вересня відбувався Венеціанський кінофестиваль, який традиційно зібрав на своїх червоних доріжках усіх світових суперзірок.
39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі не змогла пропустити таку подію і також прилетіла до Італії. На червону доріжку вона вийшла в довгій сукні пісочного відтінку, яку доповнила кольє з великим рідкісним двоколірним кварцем і сережками з безліччю дрібних діамантів, які переливалися під спалахами камер.
Але після кінофестивалю Бар встигла прогулятися каналами Венеції. Для прогулянки містом вона надягла довгу сукню з принтом у вигляді метеликів відJean Paul Gaultier і доповнила його чорними босоніжками на пласкій підошві.
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Нагадаємо, раніше Бар Рафаелі показала у своєму Instagram, як грала у теніс. Останнім часом вона захопилася цим видом спорту та майже щодня ходить на тренування на корт.
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