В обтислій строкатій сукні: ізраїльська модель Бар Рафаелі прогулялася Венецією

З 28 вересня до 7 вересня відбувався Венеціанський кінофестиваль, який традиційно зібрав на своїх червоних доріжках усіх світових суперзірок.

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі не змогла пропустити таку подію і також прилетіла до Італії. На червону доріжку вона вийшла в довгій сукні пісочного відтінку, яку доповнила кольє з великим рідкісним двоколірним кварцем і сережками з безліччю дрібних діамантів, які переливалися під спалахами камер.

Але після кінофестивалю Бар встигла прогулятися каналами Венеції. Для прогулянки містом вона надягла довгу сукню з принтом у вигляді метеликів відJean Paul Gaultier і доповнила його чорними босоніжками на пласкій підошві.

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Нагадаємо, раніше Бар Рафаелі показала у своєму Instagram, як грала у теніс. Останнім часом вона захопилася цим видом спорту та майже щодня ходить на тренування на корт.

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