В обтислій сукні і крокодилячих туфлях: Дар'я Трегубова у вечірньому образі з'явилася на прем'єрі фільму

Дар'я Трегубова відвідала допрем’єрний показ нового шпигунського трилера Стівена Содерберга "Операція "Чорний кейс", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

Акторка з'явилася на заході у вечірньому образі. На ній була чорна обтисла сукня міді без бретельок, яка добре підкреслила її струнку фігуру. Вбрання Дар'я скомбінувала з білими туфлями з крокодилячим тисненням на стійких підборах. На плечі у неї висіла біла сумка нна ланцюжку.

Дар'я Трегубова/Фото David Neparidze

Трегубова зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр Акторка прикрасила вуха золотисто-чорними довгими сережками-пензликами, а руки – гарними браслетами.

Дар'я Трегубова/Фото David Neparidze

Про фільм:

Це історія про подружжя шпигунів, яким довгий час вдавалося вдало поєднувати особисте і професійне життя. Та все руйнується тоді, коли агентство починає підозрювати жінку у подвійній грі. Чоловік хоче розібратися у ситуації, але тепер він опиняється перед складною дилемою. Головні ролі у стрічці зіграли Кейт і Майкл Фассбендер.

Шпигунський трилер "Операція "Чорний кейс" відсьогодні, 13 березня, в українських кінотеатрах.

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