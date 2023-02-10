Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В обтислій сукні і модному бомбері: Ешлі Грем відвідала хмарочос у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
707
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В обтислій сукні і модному бомбері: Ешлі Грем відвідала хмарочос у Нью-Йорку

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель plus-size і багатодітна мама вийшла у світ у стильному аутфіті.

Ешлі Грем відвідала відкриття Тижня моди у Нью-Йорку, яке відбулося у 102-поверховому хмарочосі.

Для фешнівенту модель обрала коричневу обтислу сукню з драпуванням довжини максі, зверху якої одягла стильний дутий бомбер від бренду anOnlyChild бордового кольору. Взута Грем була у срібні босоніжки на шпильках.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель зібрала волосся у пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями. Французькі манікюр і педикюр завершили її лук.

Нагадаємо, Ешлі Грем з'явилася на галавечорі Fifteen Percent Pledge 2023 у Нью-Йорку у смарагдовій сукні з вирізом на декольте.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
707
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація