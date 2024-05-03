В обтислій сукні і молочному пальті: Тіна Кароль у стильному образі знялася у фотосесії

Тіна Кароль знялася у новій фотосесії, знімки з якої вона показала на своїй сторінці в Instagram. Позувала вона на вулиці міста.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у молочному пальті й обтислій білій сукні з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфіт Кароль доповнила чорними лоферами, акуратною зачіскою і макіяжем у ніжних відтінках.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Нагадаємо, Тіна Кароль у блакитній сукні з сексуальним декольте постала у патріотичному шоу "Я люблю Україну".\

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