В обтислій сукні і молочному пальті: Тіна Кароль у стильному образі знялася у фотосесії

Артистка мала ніжний і красивий вигляд.
Тіна Кароль знялася у новій фотосесії, знімки з якої вона показала на своїй сторінці в Instagram. Позувала вона на вулиці міста.
Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у молочному пальті й обтислій білій сукні з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт Кароль доповнила чорними лоферами, акуратною зачіскою і макіяжем у ніжних відтінках.
Нагадаємо, Тіна Кароль у блакитній сукні з сексуальним декольте постала у патріотичному шоу "Я люблю Україну".\
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