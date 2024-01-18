В обтислій сукні зі шкіряним поясом: Ілона Гвоздьова продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст на прем'єрі романтичної комедії

У кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом у головних ролях.

Захід відвідали українські знаменитості: Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська, Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (СКАЖЕНА) та інші.

Ілона Гвоздьова

Даша Трегубова

Марина Александрова (СКАЖЕНА)

Олексій Суровцев

Аліса Дікалова, Ліка Леонова, Таня Савицька

Женя Фешак

Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова

Тетяна Злова

Даша Лотоцька

Найефектніший образ на прем'єрі продемонструвала Ілона Гвоздьова. Хореографиня постала у чорній обтислій сукні максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і пишний сексуальний бюст. На талії у неї був широкий шкіряний пояс.

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська

Свій аутфіт Ілона доповнила чорними чоботами, золотим ланцюжком на шиї і ніжним макіяжем.

Про фільм:

Зранку після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову вдати з себе пару.

В український прокат стрічка вийде 25 січня.

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