В обтислій сукні зі шкіряним поясом: Ілона Гвоздьова продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст на прем'єрі романтичної комедії

Переможниця "Танців з зірками" першою подивилася веселий фільм із Сідні Свіні у головній ролі.
У кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом у головних ролях.
Захід відвідали українські знаменитості: Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська, Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (СКАЖЕНА) та інші.
Найефектніший образ на прем'єрі продемонструвала Ілона Гвоздьова. Хореографиня постала у чорній обтислій сукні максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і пишний сексуальний бюст. На талії у неї був широкий шкіряний пояс.
Свій аутфіт Ілона доповнила чорними чоботами, золотим ланцюжком на шиї і ніжним макіяжем.
Про фільм:
Зранку після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову вдати з себе пару.
В український прокат стрічка вийде 25 січня.
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