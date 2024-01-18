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В обтислій сукні зі шкіряним поясом: Ілона Гвоздьова продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст на прем'єрі романтичної комедії

В обтислій сукні зі шкіряним поясом: Ілона Гвоздьова продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст на прем'єрі романтичної комедії

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська

Переможниця "Танців з зірками" першою подивилася веселий фільм із Сідні Свіні у головній ролі.

У кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом у головних ролях.

Захід відвідали українські знаменитості: Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська, Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (СКАЖЕНА) та інші.

Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова
Даша Трегубова / ©
Даша Трегубова
Марина Александрова (СКАЖЕНА) / ©
Марина Александрова (СКАЖЕНА)
Олексій Суровцев / ©
Олексій Суровцев
Аліса Дікалова, Ліка Леонова, Таня Савицька / ©
Аліса Дікалова, Ліка Леонова, Таня Савицька
Женя Фешак / ©
Женя Фешак
Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова / ©
Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова
Тетяна Злова / ©
Тетяна Злова
Даша Лотоцька / ©
Даша Лотоцька

Найефектніший образ на прем'єрі продемонструвала Ілона Гвоздьова. Хореографиня постала у чорній обтислій сукні максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і пишний сексуальний бюст. На талії у неї був широкий шкіряний пояс.

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська / ©
Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська

Свій аутфіт Ілона доповнила чорними чоботами, золотим ланцюжком на шиї і ніжним макіяжем.

Про фільм:

Зранку після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову вдати з себе пару.

В український прокат стрічка вийде 25 січня.

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