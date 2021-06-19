В обтислій сукні і з сумкою Dior: вагітну Галь Гадот заскочили біля супермаркету

Ця сукня підкреслила вже немаленький живіт знаменитості.

Ізраїльська актриса Галь Гадот, яка зіграла в серії фільмів про "Диво-жінки", сфотографували в Лос-Анджелесі. Знаменитість спершу сходила з дочкою до кафе, а потім вирушила до супермаркета. Її сфотографували, коли вона прямувала до своєї машини з помічницею і дитиною.

Галь Гадот / Getty Images

На Галь була чорна обтисла сукня та мюлі, через плече у неї висів телефон у спеціальному чохлі, а в руці вона несла сумку від Dior. Волосся акторка розпустила, а на очі одягла окуляри-авіатори.

Галь Гадот / Getty Images

Нагадаємо, що про вагітність вона оголосила на початку березня, а протягом цих місяців продовжувала активно ділитися знімками в Instagram, давати інтерв'ю і навіть пройшла декількома червоними доріжками. Галь і її чоловік Ярон Версан вже виховують двох доньок Альму і Майю. Кого пара чекає цього разу поки що невідомо.

instagram.com/gal_gadot

Читайте також: Яскраво і незвично: вагітна Галь Гадот продемонструвала образ від Stella McCartney

Галь Гадот в фотосесії для Vanity Fair (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання