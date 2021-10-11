В обтислій сукні і з зачіскою у стилі 60-х: Катерина Кухар постала в образі Одрі Гепберн

В обтислій сукні і з зачіскою у стилі 60-х: Катерина Кухар постала в образі Одрі Гепберн

Прима-балерина продемонструвала лук, в якому вона з'явилася на шоу "Танці з зірками".

Катерина Кухар опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала свій аутфіт з ефіру "Танці з зірками".

Балерина постала в образі Одрі Гепберн з фільму "Сніданок у Тіффані".

На Катерини була чорна обтисла сукня з вирізами на спині, яку вона поєднала з чорними довгими рукавичками.

Її шию прикрашало перлове намисто, а палець — каблучка з перлиною. У вухах були елегантні сережки.

Балерині зробили зачіску у стилі 60-х і макіяж з акцентом на очах. Свій лук вона доповнила білим пишним віялом.

Нагадаємо, раніше Катя перевтілилася для шоу в ефектну антагоністку фільму студії Disney — Круеллу Де Віль.

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