В обтислій сукні і з зачіскою у стилі 60-х: Катерина Кухар постала в образі Одрі Гепберн

Прима-балерина продемонструвала лук, в якому вона з'явилася на шоу "Танці з зірками".
Катерина Кухар опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала свій аутфіт з ефіру "Танці з зірками".
Балерина постала в образі Одрі Гепберн з фільму "Сніданок у Тіффані".
На Катерини була чорна обтисла сукня з вирізами на спині, яку вона поєднала з чорними довгими рукавичками.
Її шию прикрашало перлове намисто, а палець — каблучка з перлиною. У вухах були елегантні сережки.
Балерині зробили зачіску у стилі 60-х і макіяж з акцентом на очах. Свій лук вона доповнила білим пишним віялом.
Нагадаємо, раніше Катя перевтілилася для шоу в ефектну антагоністку фільму студії Disney — Круеллу Де Віль.
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