В обтислій сукні кольору бургунді: акторка Донна Д'Ерріко в ефектному луку продемонструвала струнку фігуру

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська акторка і фотомодель Донна Д'Ерріко.

Жінка мала ефектний вигляд в обтислій трикотажній сукні кольору бургунді з високою горловиною, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Донна Д'Ерріко / Фото: Getty Images

Аутфіт Донна доповнила прозорими босоніжками і сумкою з монограмою бренду Celine.

У Д'Ерріко було гарне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і французький манікюр. На обличчя вона одягла масивні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила довгими рожевими сережками.

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