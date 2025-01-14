В обтислій сукні кольору бургунді: акторка Донна Д'Ерріко в ефектному луку продемонструвала струнку фігуру

56-річна знаменитість мала яскравий вигляд.
До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська акторка і фотомодель Донна Д'Ерріко.
Жінка мала ефектний вигляд в обтислій трикотажній сукні кольору бургунді з високою горловиною, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт Донна доповнила прозорими босоніжками і сумкою з монограмою бренду Celine.
У Д'Ерріко було гарне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і французький манікюр. На обличчя вона одягла масивні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила довгими рожевими сережками.
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