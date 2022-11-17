В обтислій сукні на ремінцях: акторка Люсі Гейл на заході Swarovksi

Зазвичай акторка Люсі Гейл потрапляє під приціл фотографів після тренувань чи прогулянок, відповідно одягнена на більшості фото у спортивні луки. Тому поява дівчини у вечірньому образі особливо привернула увагу.

Люсі відвідала захід Swarovski, який відбувся в готелі Mark у Нью-Йорку. На акторці була бежева сукня на ремінцях з пряжками від David Koma.

Образ доповнювали висока зачіска, квадратний клатч і безліч блискучих прикрас від Swarovksi jewelry. Як взуття вона вибрала туфлі тілесного кольору, які чудово поєднувалися з відтінком її сукні.

Люсі Гейл / Фото: Getty Images

Також на заході побувала модель Емілі Ратаковскі. Це була її перша поява після чуток про те, що вона зустрічається з Пітом Девідсоном, колишнім хлопцем Кім Кардашян.

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