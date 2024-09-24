В обтислій сукні та на підборах: модель Міранда Керр зіграла у баскетбол

Австралійка нечасто радує своїх фоловерів фотографіями з особистого життя.
41-річна австралійська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Міранда Керр — зараз зайнята просування свого бренду косметики, тому весь її час присвячено в основному цьому та вихованню чотирьох дітей.
Фоловери моделі були раді побачити кілька нових знімків у її Instagram. На них Міранда позує на баскетбольному майданчику.
(гортайте фото вправо)
Вона одягнена у довгу темну сукню з розрізом ззаду, яку доповнюють білі босоніжки на підборах, маленька біла сумочка та сонцезахисні окуляри.
На одному з кадрів знято на відео момент, як Керр робить кидок м'яча. Вона забиває його у кошик однією рукою, що й зафіксувала камера. "Гортайте фото, щоб переконатися, що я раніше грала в баскетбол", — написала модель під публікацією.
Нагадаємо, раніше топмодель Міранда Керр разом із чоловіком – мільярдером Еваном Шпігелем – з'явилася на президентській вечері на честь Олімпіади-2024.
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