В обтислій сукні та на підборах: модель Міранда Керр зіграла у баскетбол

Австралійка нечасто радує своїх фоловерів фотографіями з особистого життя.

41-річна австралійська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Міранда Керр — зараз зайнята просування свого бренду косметики, тому весь її час присвячено в основному цьому та вихованню чотирьох дітей.

Фоловери моделі були раді побачити кілька нових знімків у її Instagram. На них Міранда позує на баскетбольному майданчику.

(гортайте фото вправо)

Вона одягнена у довгу темну сукню з розрізом ззаду, яку доповнюють білі босоніжки на підборах, маленька біла сумочка та сонцезахисні окуляри.

На одному з кадрів знято на відео момент, як Керр робить кидок м'яча. Вона забиває його у кошик однією рукою, що й зафіксувала камера. "Гортайте фото, щоб переконатися, що я раніше грала в баскетбол", — написала модель під публікацією.

Нагадаємо, раніше топмодель Міранда Керр разом із чоловіком – мільярдером Еваном Шпігелем – з'явилася на президентській вечері на честь Олімпіади-2024.

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