В обтислій сукні та з червоною помадою: фіналістка "Холостяка-11" продемонструвала вечірній образ

Юлія "Зайка" продовжує обирати для себе новорічний аутфіт.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – показала фоловерам в Instagram новий вечірній образ, який, можливо, вона обере для новорічної вечірки.

На світлинах "Зайка" постала у чорній обтислій сукні на бретельках, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Аутфіт вона доповнила ідеально рівним укладанням та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Юлія позувала у кадрі із новорічними іграшками, підвішеними на стелі.

"До Нового року залишилося 10 днів!" — написала під фото красуня.

Раніше Бельченко продемонструвала романтичний лук у світло-персиковій корсетній сукні з пишною спідницею та оголеними плечима.

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