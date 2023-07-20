В обтислій сукні та з новим кольором волосся: Емілі Ратаковскі на прогулянці

Знаменитість продемонструвала новий колір волосся, пофарбувавши його в більш рудий колір. Одягнена Емілі була в салатову сукню, що обтискала її фігуру, підкреслювала пишні груди і тонку талію.

Образ Ратаковскі доповнила бежевими босоніжками на підборах та плетеною металевою сумкою. Зірка одягла чорні сонцезахисні окуляри та сережки-кільця у вуха. Макіяж на її обличчі був максимально у натуральних відтінках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Емілі публікувала у своєму блогу в Instagram фото свого провокаційного образу, в якому вона сходила на вечірку. Того дня на ній була біла прозора сукня з рюшами та пікантним вирізом на грудях.

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