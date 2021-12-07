В обтислій сукні в принт polka-dot: вагітна Дженніфер Лоуренс приїхала на шоу

31-річна акторка Дженніфер Лоуренс зараз у цікавому стані і днями вперше з'явилася на світському заході, продемонструвавши свій підрослий живіт.

5 грудня у Нью-Йорку відбулася світова прем'єра нового фільму Адама Маккея "Не дивіться нагору". На доріжку Лоуренс вийшла в красивій сукні від Dior, прикрашеній вишивкою з паєток і бісеру та довгою торочкою, а також довгими плісованими рукавами. Доповнили цей образ прикраси від Tiffany & Co, елегантна зачіска та легкий натуральний макіяж.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

А ось перед папараці в Нью-Йорку зірка з'явилася в іншому образі: у чорній обтислій сукні у великий горох і гостроносих туфлях на підборах. На шиї акторки було тонке перлинне намисто, а у вухах перлинні сережки, волосся вона накрутила локонами та розпустила, а також зробила красивий макіяж. Лоуренс приїхала на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом", щоб розповісти про новий фільм.

Перше, що запитав ведучий: "Що ти робила під час пандемії?", на що Дженніфер відповіла: "У мене було багато сексу?" — погладжуючи свій вагітний живіт. Дитину Лоуренс чекає від свого чоловіка Кука Мароні.

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Сюжет фільму розповідатиме про двох астрономів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить усе людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку. У стрічці, крім Лоуренс, знімалися Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Марк Райланс, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе та Аріана Гранде. Дженніфер розповіла, що вони знімали по всіх протоколах COVID-19, і вона втратила зуб, а у зв'язку з пандемією не могла піти до дантиста, додавши, що спеціальні ефекти, що згенерували комп'ютером, використовувалися, щоб вставити зуб їй у рот. Акторка підсумувала: "Слава Богу, що Netflix має на це гроші".

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