В обтислій сукні з декольте: Серена Вільямс із чоловіком і донькою прийшла на церемонію

42-річна колишня перша ракетка світу одягла на захід вечірнє вбрання від Armani Privé.
Серена Вільямс відвідала церемонію вручення нагород ESPY, яка відбулася у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Вона прийшла разом зі своїм чоловіком Алексісом Оганяном та їхньою донькою Олімпією.
На червоній доріжці екстенісистка постала в елегантній чорній сукні з сексуальним декольте від бренду Armani Privé, яка підкреслила її схудлу фігуру. Ліф вбрання і шлейф були розшиті стразами. Взута вона була у чорні лаковані туфлі.
Аутфіт Серена доповнила розкішними довгими сережками і каблучками від David Yurman, а також золотим годинником. У неї було об'ємне укладання з локонами і боковим проділом, макіяж смокі-айс і перламутровий манікюр.
Нагадаємо, Серена Вільямс на вечері ESSENCE Black Women у Новому Орлеані з'явилася у чорній обтислій сукні з атласним ліфом і пікантним декольте.
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