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В обтислій сукні з декольте: Серена Вільямс із чоловіком і донькою прийшла на церемонію

В обтислій сукні з декольте: Серена Вільямс із чоловіком і донькою прийшла на церемонію

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

42-річна колишня перша ракетка світу одягла на захід вечірнє вбрання від Armani Privé.

Серена Вільямс відвідала церемонію вручення нагород ESPY, яка відбулася у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Вона прийшла разом зі своїм чоловіком Алексісом Оганяном та їхньою донькою Олімпією.

Серена Вільямс / © Associated Press
Серена Вільямс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці екстенісистка постала в елегантній чорній сукні з сексуальним декольте від бренду Armani Privé, яка підкреслила її схудлу фігуру. Ліф вбрання і шлейф були розшиті стразами. Взута вона була у чорні лаковані туфлі.

Серена Вільямс / © Associated Press
Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Аутфіт Серена доповнила розкішними довгими  сережками і каблучками від David Yurman, а також золотим годинником. У неї було об'ємне укладання з локонами і боковим проділом, макіяж смокі-айс і перламутровий манікюр.

Серена Вільямс / © Associated Press
Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс на вечері ESSENCE Black Women у Новому Орлеані з'явилася у чорній обтислій сукні з атласним ліфом і пікантним декольте.

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