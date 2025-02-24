В обтислій сукні з крилами: Глоя Бейлі в ефектному образі сяяла на премії

Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм сценічним псевдонімом Chlöe, відвідала церемонію вручення нагород NAACP Image Awards, яка відбулася у Пасадені. Артистка була номінована на найкраще музичне відео/візуальний альбом за пісню "Boy Bye".

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

На "червоній" доріжці вона постала в ефектному образі. На ній було вбрання з осінньої кутюрної колекції 2024 індійського бренду Gaurav Gupta. Це була чорна обтисла сукня максі без бретельок, яка мала пікантне декольте і цікавий світлий декор, який нагадував крила метелика.

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Аутфіт співачка доповнила зачіскою з кісками, зібраними у високий пучок, і макіяжем смокі-айс. Вуха вона прикрасила круглими сережками з камінням.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

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