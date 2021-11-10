В обтислій сукні з лампасами: Юлія Тимошенко в ефірі політичної програми

В обтислій сукні з лампасами: Юлія Тимошенко в ефірі політичної програми

Політикиня повторила образ.

Сьогодні, 10 листопада, Юлія Тимошенко взяла участь у політичній телепередачі. В ефірі політикиня з'явилася в образі, в якому ми її вже бачили на одному із засідань Верховної Ради.

На нардепці була обтисла сіро-чорна сукня довжини міді із білими та червоними вставками, які видовжували її силует. Вбрання також мало біло-червоні лампаси по боках. З-під сукні виглядав сірий комір та манжети від сорочки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Талію Юлія Володимирівна підкреслила чорним шкіряним ремінцем.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Діловий лук пані Тимошенко доповнила улюбленим хвостом, який вона поклала набік, ніжним макіяжем та оптичними окулярами у чорній вишуканій оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, Тимошенко побувала на церемонії прощання з героєм України, народним депутатом України I-VIII скликань Юхимом Звягільським. Там нардепка з'явилася в елегантному чорному пальті з золотими ґудзиками, під яким на ній була триколірна сукня – чорно-сіро-червона.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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