В обтислій сукні з лампасами: Юлія Тимошенко в ефірі політичної програми

Політикиня повторила образ.
Сьогодні, 10 листопада, Юлія Тимошенко взяла участь у політичній телепередачі. В ефірі політикиня з'явилася в образі, в якому ми її вже бачили на одному із засідань Верховної Ради.
На нардепці була обтисла сіро-чорна сукня довжини міді із білими та червоними вставками, які видовжували її силует. Вбрання також мало біло-червоні лампаси по боках. З-під сукні виглядав сірий комір та манжети від сорочки.
Талію Юлія Володимирівна підкреслила чорним шкіряним ремінцем.
Діловий лук пані Тимошенко доповнила улюбленим хвостом, який вона поклала набік, ніжним макіяжем та оптичними окулярами у чорній вишуканій оправі.
Нагадаємо, Тимошенко побувала на церемонії прощання з героєм України, народним депутатом України I-VIII скликань Юхимом Звягільським. Там нардепка з'явилася в елегантному чорному пальті з золотими ґудзиками, під яким на ній була триколірна сукня – чорно-сіро-червона.
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