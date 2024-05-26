В обтислій сукні з лелітками: струнка Гелен Міррен захопила ефектним луком на івенті

Акторка мала чудовий вигляд у вечірньому вбранні від бренду Dolce Gabbana.

Гелен Міррен відвідала івент Lights On Women's Worth, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю. Там акторка продемонструвала ефектний аутфіт. Сфотографувалася вона пляжі.

На ній була чорна закрита корсетна сукня по фігурі, розшита лелітками, від бренду Dolce Gabbana. Вбрання підкреслило струнку фігуру Гелен.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Свій образ Міррен доповнила акуратним укладанням, макіяжем із рожевою помадою і каблучкою.

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Гелен Міррен з'явилася у фіолетовій сукні зі шлейфом і одним оголеним плечем.

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