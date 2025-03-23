В обтислій сукні з оголеною спиною: британська модель похизувалася спокусливим луком

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – продемонструвала в Instagram новий спокусливий аутфіт, у якому вона сходила на вечірку.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Білявка одягла чорну довгу сукню по фігурі від бренду Fashion Nova, яка просвічувалася. Вбрання мало довгі рукави, високу горловину і виріз на спині зі шнурівкою, яка мала пікантний вигляд. Взута вона була у чорні босоніжки.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Образ Джес доповнила високим пучком із випущеними спереду пасмами і макіяжем із накладними пишними віями. Із прикрас Гейл використала елегантні золоті сережки і золоті браслети.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фото у стильному червоному купальнику, у якому позувала на яхті.

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